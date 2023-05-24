Вместо флага Украины: Ла Лига сменила плашку после расистского скандала с Винисиусом – фото

В 36 туре Ла Лига выступила против расизма, с которым неоднократно во время матчей испанского первенства сталкивался звездный футболист Реал Винисиус Жуниор. В предыдущем туре Винни снова стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков соперника.

23 мая стартовал 36-й тур испанской Ла Лиги. Сразу три поединка прошли в первый соревновательный день. В трансляциях матчей Реал Сосьедад – Альмерия (1:0), Сельта – Жирона (1:1) и Реал Вальядолид – Барселона (3:1) Ла Лига выразила свою поддержку сталкивающимся с расизмом футболистам, сообщает 24 Канал.

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Винисиус снова стал жертвой расизма

В трансляции поединков вместо плашки украинского флага на экране разместили надпись "Единые против расизма". Также эта надпись, но в виде тега продублирована в правом нижнем углу экрана.

Такие изменения Ла Лига произвела после громкого скандала в матче Валенсия - Реал, когда фанаты "летучих мышей" оскорбляли звездного вингера мадридцев Винисиуса Жуниора. Он в очередной раз столкнулся с расизмом в свою сторону от болельщиков соперника.



Как трансляция выглядела до скандала с Винни / Скриншот с матча

Ла Лига – питомник расизма

Напомним, что в матче Валенсия – Реал фанаты хозяев называли Винни "обезьяной". Из-за этого поединок даже остановили на 10 минут. Но даже после продолжения игры поток образа в сторону звезды Реала не остановились.

Уже в компенсированное время матча Винисиус на эмоциях вступил в спор с футболистом Валенсии, за что получил удаление. Однако после матча в Ла Лиге разобрались в ситуации и отменили красную карточку для Винни. Левый вингер сможет сыграть за Реал в следующем поединке против Райо Вальекано (24 мая).

Тот поединок закончился минимальной победой "летучих мышей" 1:0. Единственный и победный гол на 33-й минуте забил Диего Лопес.

После проигранного поединка Винисиус резко отреагировал на расистский скандал. На ситуацию также отреагировали главный тренер Реала Карло Анчелотти и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он уже далеко не впервые сталкивается с такими образами в свою сторону.

На странице Винни в инстаграмме появилось целое видео с расистскими историями, где Жуниор стал жертвой фанатов.