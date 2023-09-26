Каталонцам сложно крепко спать: Ла Лига не исключает варианта с понижением Барселоны в классе

Каталонский коллектив находится под давлением собственных действий. "Сине-гранатовые" могут дорого поплатиться на совершенное.

Барселону могут наказать понижением в классе. Раньше горькая судьба постигла другой элитный испанский коллектив.

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Возможен роковой финиш

В начале марта 2023 года в Испании разгорелся скандал вокруг каталонского коллектива. Дело в том, что "сине-гранатовые" обвиняют в коррупционном деле о подкупе бывшего вице-президента Технического комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Самое интересное, что возможное злодеяние произошло 7 лет назад.

Барселону продолжают преследовать жуткие отзывы дела. Ранее каталонцам угрожали дисквалификацией по еврокубкам, из-за чего испанский гранд даже размышлял над вариантом переезда в азиатскую Лигу чемпионов. Теперь же "сине-гранатовые" вообще могут лишиться места в элите Испании. Статус Барселоны никак не придет на помощь команде, а все будет зависеть от решения судьи.

Сам факт попытки влияния – это преступление спортивной коррупции. Этого достаточно, чтобы возбудить соответствующее дисциплинарное дело. Санкции варьируются от предупреждения до понижения в классе. Объяснений нужно давать гораздо больше. Привело бы это к исключению Барселоны из Ла Лиги? Если судья так скажет... то да. Это то, что решает суд, как он поступил с Эльче несколько лет назад. Единственное, что я могу – это осудить некоторые факты, и я их осуждаю. Санкции – это не моя ответственность,

– сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Все идет, как по маслу