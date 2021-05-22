К этому матчу Атлетико подходил в роли лидера турнирной таблицы. "Матрасники" опережали своего заклятого соперника на два очка. Поэтому Реалу, чтобы получить чемпионский титул, надо было побеждать Вильярреал. И надеяться, что Атлетико в параллельном матче уступит Вальядолиду.

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На 18-й минуте именно Вальядолид первым открыл счет. Но Реалу это не очень помогало, ведь команда сама пропустила гол на 20-й минуте матча.

На 57-й минуте Атлетико сравнял счет. В параллельном матче забил и Реал, но гол отменили из-за офсайда Бензема.

А принес победу Атлетико, а вместе с ним и чемпионский титул, гол Луиса Суареса на 67-й минуте.

Реал свой матч тоже выиграл. На 87-й минуте Бенземе удалось забить. А уже в компенсированное арбитром время французский нападающий ассистировал Модричу.

Для Атлетико эта победа стала 11-й в истории. Предыдущий раз команда побеждала в чемпионате Испании в сезоне 2013/2014. Тогда ее тоже тренировал Диего Симеоне.

Реал в итоге финишировал вторым. Первую тройку замкнула Барселона, которая перед тем выпала из чемпионской гонки. Четвертой стала Севилья, которая в следующем сезоне тоже сыграет в Лиге чемпионов.