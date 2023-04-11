В прошлом уик-энде в Бухаресте состоялся Квалификационный турнир по тхэквондо к ІІІ Европейским играм-2023. Это была последняя возможность получить дополнительную путевку на престижные соревнования.

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Очередная победа украинских тхэквондистов

Блестяще выступила на престижных соревнованиях сборная Украины. Наши спортсмены завоевали 10 наград: 1 золотую медаль, 5 серебряных и 4 бронзовые. В результате украинцы заняли первое общекомандное место и первое командное место среди мужчин.

Представитель Харьковщины Андрей Чумаченко вместе с золотой наградой завоевал еще заветную путевку на Европейские игры-2023. Ранее 6 лицензий наши атлеты получили благодаря рейтингу. Таким образом, сборная команда Украины на Европейских играх будет представлена 7 спортсменами.

Медалисты сборной Украины по тхэквондо

"золото": Андрей Чумаченко (-68 кг)

Андрей Чумаченко (-68 кг) "серебро": Максим Маненков (-54 кг), Ульяна Куц (-67 кг), Симур Мирзоев (-68 кг), Ирина Пипоть (-73 кг), Александр Чумаченко (-74 кг)

Максим Маненков (-54 кг), Ульяна Куц (-67 кг), Симур Мирзоев (-68 кг), Ирина Пипоть (-73 кг), Александр Чумаченко (-74 кг) "бронза": Эрика Бригида (-49 кг), Дарья Костеневич (-57 кг), Мария Лабузова (-62 кг), Полина Кучерява (-73 кг)

Напомним, что III Европейские игры состоятся в польском Кракове. Соревнования продлятся с 21 июня по 2 июля 2023 года. Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. Соответствующее решение было принято организаторами Игр.