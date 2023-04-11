Минулого вікенду у Бухаресті відбувся Кваліфікаційний турнір з тхеквондо до ІІІ Європейських ігор-2023. Це була остання можливість отримати додаткову путівку на престижні змагання.
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Чергова звитяга українських тхеквондистів
Блискуче виступила на престижних змаганнях збірна України. Наші спортсмени завоювали 10 нагород: 1 золоту медаль, 5 срібних та 4 бронзові. У підсумку українці посіли перше загальнокомандне місце та перше командне місце серед чоловіків.
Представник Харківщини Андрій Чумаченко разом із золотою нагородою виборов ще заповітну путівку на Європейські ігри-2023. Раніше 6 ліцензій наші атлети отримали завдяки рейтингу. Таким чином, збірна команда України на Європейських іграх буде представлена 7 спортсменами.
Медалісти збірної України з тхеквондо
- "золото": Андрій Чумаченко (-68 кг)
- "срібло": Максим Маненков (-54 кг), Уляна Куц (-67 кг), Сімур Мірзоєв (-68 кг), Ірина Пипоть (-73 кг), Олександр Чумаченко (-74 кг)
- "бронза": Еріка Бригіда (-49 кг), Дар'я Костеневич (-57 кг), Марія Лабузова (-62 кг), Поліна Кучерява (-73 кг)