Кусок "дерьма": разъяренный ультрас Милана продолжает травить лучшего игрока Евро-2020
Источник:твиттер Get Italian Football News
Голкипер Джанлуиджи Доннарумма попал под шквал критики со стороны итальянских фанатов. Ультрас Милана недоволен его переходом в ПСЖ.
Гнев итальянских фанатов
Уже 6 октября Джанлуиджи Доннарумма может помочь сборной Италии переиграть Испанию в полуфинальном матче Лиги наций. Поединок состоится в Милане.
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Накануне поединка болельщики Милана разместили на одном из мостов оскорбительный баннер, который адресован итальянскому вратарю.
Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в Милане, кусок дерьма,
– написано на баннере.
Такой гнев фанатов вызвал переход футболиста из Милана во французский ПСЖ. Доннарумма играл за итальянский клуб с 2014 до 2021 года, после чего на правах свободного агента осуществил трансфер к лидеру Лиги 1.
- 22-летний страж ворот заключил долгосрочный контракт с парижанами до конца июня 2026 года.
- Уже за новую команду успел провести 4 матча, в которых трижды вынимал мяч из собственных ворот и еще два поединка сыграл на ноль.
- Напомним, что Джанлуиджи – основной голкипер сборной Италии, который стал одним из авторов триумфа команды на Евро-2020. По итогам турнира УЕФА признал 22-летнего вратаря лучшим игроком чемпионата Европы.
Полуфинал Италия – Испания начнется 6 октября в 21:45 по киевскому времени.
Баннер от фанатов Милана / Фото с твиттера Get Italian Football News
Это уже не первый баннер, который был адресован для Доннаруммы.
Оскорбительный баннер о Доннарумме / Фото Сorrieredellosport.it