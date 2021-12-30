Куртуа сдал два негативных теста на коронавирус: шансы Лунина дебютировать за Реал – мизерные

Украинец Андрей Лунин 2 января мог сыграть первый официальный матч за "Реал" в чемпионате Испании. Однако, скорее всего, этого не произойдет.

В среду, 29 ноября, Реал на своей странице официально сообщил, что Тибо Куртуа сдал положительный тест на коронавирус. Вместе с ним инфекцию обнаружили также у Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинги и Винисиуса. Их всех отправили на самоизоляцию.

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Следовательно, ожидалось, что в ближайших матчах команды (2 и 5 января 2022 года) место в воротах займет Андрей Лунин, который до этого тоже переболел коронавирусом. Для него это был бы дебютный матч за "Реал" в чемпионате Испании. С момента перехода в клуб летом 2018 года, он провел только один официальный матч за "сливочных".

Однако дебют, скорее всего, придется отложить. Тибо Куртуа заявил, что получил два подряд отрицательных ПЦР-теста. Поэтому теперь только ожидает разрешения вернуться к тренировкам и сыграть в матче. Если он получит такое разрешение, то скорее всего тренерский штаб доверит ему место в старте.