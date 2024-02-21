Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала: когда Лунин снова сядет на скамью

Бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа с опережением графика восстанавливается от сложной травмы. Безоговорочный первый номер Реала принял участие в тренировке в общей группе.

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа впервые с августа прошлого года занимался в общей группе игроков. Об этом сообщают испанские СМИ.

Читайте также Лунин "прибил" Кепу: испанский голкипер оказался ненужным Реалу и Челси

Первая тренировка Куртуа

Правда, первое занятие 31-летнего голкипера длилось всего несколько минут. Полноценные тренировки начнутся позже.

Куртуа на тренировке Реала / twitter.com/MadridUniversal

Ожидается, что Куртуа сможет вернуться на футбольное поле в начале апреля. Поэтому у Андрея Лунина в распоряжении еще остается более месяца.

Напомним, что Тибо Куртуа порвал крестообразные связки в августе прошлого года. Это произошло перед стартом нового сезона. На замену бельгийцу Реал срочно взял в аренду Кепу Аррисабалагу.

В отсутствие Куртуа конкуренцию за место в воротах выиграл украинский голкипер. Последние шесть матчей Карло Анчелотти ставил Лунина первым номером.

Достижения Куртуа в Реале