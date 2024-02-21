Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала: когда Лунин снова сядет на скамью

21 февраля 2024, 21:27
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Источник:

Madrid Universal

Бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа с опережением графика восстанавливается от сложной травмы. Безоговорочный первый номер Реала принял участие в тренировке в общей группе.

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа впервые с августа прошлого года занимался в общей группе игроков. Об этом сообщают испанские СМИ.

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Первая тренировка Куртуа

Правда, первое занятие 31-летнего голкипера длилось всего несколько минут. Полноценные тренировки начнутся позже.

Куртуа на тренировке Реала / twitter.com/MadridUniversal

Ожидается, что Куртуа сможет вернуться на футбольное поле в начале апреля. Поэтому у Андрея Лунина в распоряжении еще остается более месяца.

Напомним, что Тибо Куртуа порвал крестообразные связки в августе прошлого года. Это произошло перед стартом нового сезона. На замену бельгийцу Реал срочно взял в аренду Кепу Аррисабалагу.

В отсутствие Куртуа конкуренцию за место в воротах выиграл украинский голкипер. Последние шесть матчей Карло Анчелотти ставил Лунина первым номером.

Достижения Куртуа в Реале

  • Напомним, что Тибо Куртуа стал игроком мадридского Реала одновременно с Андреем Луниным – летом 2018 года.
  • "Королевский клуб" отдал за одного из лучших голкиперов мира 35 миллионов евро.
  • Куртуа сразу стал первым номером "галактикос". На его счету 230 матчей в форме Реала.
  • Вместе со "сливочными" бельгиец завоевал 8 трофеев.
Автор: Сергій Шаховець