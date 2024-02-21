В начале сезона первый номер "сливочных" Тибо Куртуа получил тяжелую травму. Из-за форс-мажора мадридский клуб срочно взял в аренду у лондонского Челси Кепу Аррисабалагу.

Читайте также Украинский вратарь Реала Андрей Лунин неожиданно стал россиянином: скандал в испанских СМИ

Третий лишний

Голкипер, за которого "синие" отдали 80 миллионов евро, сразу получил доверие Карло Анчелотти. Кепа отстоял 10 матчей в Ла Лиге и 3 в Лиге чемпионов до получения травмы. Тогда свой шанс получил Лунин. После выздоровления Кепы главный тренер Реала колебался с определением первого номера. "Папа Карло" постоянно проводил ротацию.

Однако испанец вдруг потерял уверенность и начал допускать детские ошибки. Особенно это было заметно во время матча с Альмерией (3:2). Тогда Кепа умудрился пропустить мяч на 39 секунде. Это стало последней точкой. После этого Аррисабала прочно засел на скамейке запасных.

Зато Андрей Лунин закрепил за собой статус первого голкипера. Украинец отстоял шесть поединков подряд. Его игра получила положительные отзывы от болельщиков и экспертов. Особенно удачным оказался матч ЛЧ против Лейпцига (1:0), когда Лунин совершил 9 сейвов и сохранил ворота "сухими".

Испанские СМИ отмечают, что "королевский клуб" больше не рассчитывает на Кепу. С возвращением Куртуа, которого ожидают в апреле, испанец превращается в третьего голкипера.

Однако на этом неприятности 29-летнего голкипера не завершаются. Челси тоже не рассчитывает на Аррисабалагу. Контракт с клубом у него завершается летом 2025 года. "Пенсионеры" готовы отдать ненужного голкипера за 12-15 миллионов евро.

Статистика. Кепа Аррисабалага сыграл за Реал 18 матчей, в которых пропустил 18 мячей. В 7 поединках испанец сохранил ворота "сухими". Андрей Лунин тоже провел 18 матчей. Однако его показатели более убедительные. Он пропустил 14 мячей и записал на свой счет 8 клиншитов.