Стало известно, кто больше всего поддерживает украинского вратаря Реала Андрея Лунина в раздевалке "сливочных". Главным мотиватором 24-летнего украинца выступает Тибо Куртуа.

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Куртуа – главный мотиватор и защитник Лунина в Реале

Основной голкипер Реала и сборной Бельгии, который восстанавливается после тяжелой травмы передней крестообразной связки левого колена, помогает Лунину справляться с эмоциональным давлением.

Бельгийский вратарь выступает главным мотиватором и защитником Андрея в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.

Напомним, Куртуа получил повреждение в августе и, как ожидалось, не сыграет до конца сезона. Поэтому Реал нашел замену Тибо в лице Кепы Аррисабалаги.

Стоит знать. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 17 матчей за "сливочных" во всех турнирах – столько же он провел поединков за 5 предыдущих кампаний за "королевский клуб". В этом сезоне украинец пропустил 13 голов и 8 раз оставлял свои ворота "сухими".