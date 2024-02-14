Стало відомо, хто найбільше підтримує українського воротаря Реала Андрія Луніна в роздягальні "вершкових". Головним мотиватором 24-річного українця виступає Тібо Куртуа.
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Куртуа – головний мотиватор і захисник Луніна в Реалі
Основний голкіпер Реала та збірної Бельгії, який відновлюється після важкої травми передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, допомагає Луніну справлятися з емоційним тиском.
Бельгійський воротар виступає головним мотиватором і захисником Андрія в роздягальні, регулярно дає поради та вітає його після ігор.
Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону. Через це Реал знайшов заміну Тібо в особі Кепи Аррісабалаги.