Стало відомо, хто найбільше підтримує українського воротаря Реала Андрія Луніна в роздягальні "вершкових". Головним мотиватором 24-річного українця виступає Тібо Куртуа.

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Куртуа – головний мотиватор і захисник Луніна в Реалі

Основний голкіпер Реала та збірної Бельгії, який відновлюється після важкої травми передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, допомагає Луніну справлятися з емоційним тиском.

Бельгійський воротар виступає головним мотиватором і захисником Андрія в роздягальні, регулярно дає поради та вітає його після ігор.

Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону. Через це Реал знайшов заміну Тібо в особі Кепи Аррісабалаги.

Варто знати. В сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв 17 матчів за "вершкових" у всіх турнірах – стільки ж він провів поєдинків за 5 попередніх кампаній за "королівський клуб". У цьому сезоні українець пропустив 13 голів та 8 разів залишав свої ворота "сухими".