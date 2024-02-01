В течение месяца команда проекта собирала заявки и формировала группы, и вот теперь первые уже начали обучение. Всего в ходе первого этапа было сформировано 33 группы — 24 офлайн и 9 онлайн, объединивших 335 детей 8-11 лет из разных регионов страны. Преподают им 28 менторов — практикующих профессионалов с опытом в ІТ и опытом работы с детьми.

Читайте также FAVBET и "Відсіч" объединяют усилия для лучшей подготовки украинских защитников

Scratch – визуальный язык программирования, разработанный специально для начинающих. С его помощью можно легко создавать игры и интерактивные истории, при этом овладевая ключевыми концепциями написания настоящего кода. Выпускники курса Favbet Foundation и Code Club Украина получат сертификаты, а также смогут принять участие в творческом конкурсе, где с помощью Scratch создадут собственный проект на тему "Будущее моей страны".

"Программирование – это шаг к развитию логического мышления и творчества, а у Scratch есть огромные возможности для этого. Сегодня важно воспитывать новое поколение украинских ІТ-специалистов по нескольким причинам. Во-первых, это способствует развитию инноваций и конкурентоспособности Украины в глобальном информационном пространстве. Во-вторых, это расширяет возможности молодежи в выборе профессий. В-третьих, воспитание ІТ-специалистов способствует созданию технологически грамотного общества, способного эффективно использовать современные технологии для развития", — рассказывает ментор из Днепра Татьяна Шудря.

Тем временем проект продолжается, и вскоре будут объявлены дополнительные наборы. Их анонсы первыми публикуются на странице Code Club в Фейсбуке.

Курс Scratch – часть инициативы "IT Kids", которую команда Favbet Foundation реализует в рамках собственного проекта "Клуб Супергероев". IT Kids стартовали в прошлом году с запуска курса Новый Python совместно с Code Club Украина. Обучение в 30 онлайн- и офлайн-группах прошли 352 детей, 156 из них – из семей военнослужащих и ВПЛ.

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.



Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года за №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года за № 433.