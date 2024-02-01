Протягом місяця команда проєкту збирала заявки та формувала групи, і ось тепер перші з них вже розпочали навчання. Всього в ході першого етапу було сформовано 33 групи — 24 офлайн та 9 онлайн, що об’єднали 335 дітей 8-11 років з різних регіонів країни. Викладають їм 28 менторів — професіоналів-практиків з досвідом в ІТ та досвідом роботи з дітьми.

Читайте також FAVBET та "Відсіч" об’єднують зусилля для кращої підготовки українських захисників

Scratch — візуальна мова програмування, розроблена спеціально для початківців. За допомогою неї можна легко створювати ігри та інтерактивні історії, при цьому опановуючи ключові концепції написання справжнього коду. Випускники курсу від Favbet Foundation та Code Club Україна отримають сертифікати, а також зможуть взяти участь у творчому конкурсі, де за допомогою Scratch створять власний проєкт на тему "Майбутнє моєї країни".

"Програмування – це крок до розвитку логічного мислення та творчості, а Scratch має величезні можливості для цього. Сьогодні важливо виховувати нове покоління українських айтівців з кількох причин. По-перше, це сприяє розвитку інновацій та конкурентоспроможності України у глобальному інформаційному просторі. По-друге, це розширює можливості для молоді у виборі професій. По-третє, виховання айтівців сприяє створенню технологічно грамотного суспільства, яке здатне ефективно використовувати сучасні технології для розвитку і добробуту", — розповідає менторка з Дніпра Тетяна Шудря.

Тим часом проєкт триває, і незабаром будуть оголошені додаткові набори. Їхні анонси першими публікуються на сторінці Code Club Україна у Фейсбуці.

Курс Scratch — частина ініціативи "IT Kids", яку команда Favbet Foundation реалізує в межах власного проєкту "Клуб Супергероїв". "IT Kids" стартували минулого року із запуску курсу "Новий Python" спільно з Code Club Україна. Навчання у 30 онлайн- та офлайн-групах пройшли 352 дітей, 156 з них — з родин військовослужбовців та ВПО.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.



Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.