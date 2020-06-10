Экс-футболист сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо с братом находятся на домашнем аресте в Парагвае. Они живут в апартаментах, которым позавидовал бы каждый.

Футболист поделился своим впечатлением от пребывания в гостинице, пишет Mundo Deportivo.

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Бразилец отметил, что в отеле замечательное лечение. Он думает, что случай, который произошел с ними всеми останется на всю жизнь в их памяти.

Роналдиньо также добавил, что они постоянно занимаются в тренажерном зале, чтобы поддерживать физическую форму.

Все в отеле оборудовано для комфорта бразильцев. Братья находятся под домашним арестом в гостинице "Палмарога" в центре Асунсьона. Номер в нем стоит от 80 до 90 долларов за ночь. Люкс, в котором проживает Роналдиньо, стоит 380 долларов за ночь.

Арест Роналдиньо

Бывшего нападающего Роналдиньо и его брата задержала полиция Парагвая по подозрению во въезде в Асунсьон по поддельным документам.

На допросе Роналдиньо и его брат указали именно на представителей фонда, которые предоставили поддельные документы. Владелицей фонда оказалась местная бизнес-леди 48-летняя Далия Анжелика Лопес.

9 апреля Роналдиньо и его брат вышли из парагвайской тюрьмы под залог в 1,6 миллиона долларов.