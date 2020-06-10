Ексфутболіст збірної Бразилії та "Барселони" Роналдінью із братом знаходяться на домашньому арешті у Парагваї. Вони живуть у апартаментах, яким позаздрив би кожен.

Футболіст поділився своїм враженням від перебування у готелі, пише Mundo Deportivo.

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Бразилець зазначив, що у готелі чудове лікування. Він гадає, що випадок, який стався із ними усіма залишиться на все життя у їх пам'яті.

Роналдінью також додав, що вони постійно займаються у тренажерному залі, щоб підтримувати фізичну форму.

Усе в готелі облаштовано для комфорту бразильців. Брати перебувають під домашнім арештом в готелі "Палмарога" в центрі Асунсьйона. Номер у ньому коштує від 80 до 90 доларів за ніч. Люкс, в якому проживає Роналдінью, коштує 380 доларів за ніч.

Арешт Роналдінью

Колишнього нападника Роналдінью та його брата затримала поліція Парагваю за підозрою у в'їзді в Асунсьйон за підробленими документами.

На допиті Роналдінью і його брат вказали саме на представників фонду, які надали підроблені документи. Власницею фонду виявилась місцева бізнеследі 48-річна Далія Анжеліка Лопес.

9 квітня Роналдінью і його брат вийшли з парагвайської в'язниці під заставу в 1,6 мільйона доларів.