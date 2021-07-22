Ворскла упустила победу над КуПС на последней минуте матча Лиги конференций: видео

В четверг, 22 июля, первый украинский клуб сыграл в еврокубках в новом сезоне. Полтавская Ворскла на выезде сыграла против финского КуПС в матче Лиги конференций.

КуПС – Ворскла 2:2

Голы: Удо, 6, Томас, 90+6 – Кане, 29, Тиль, 56 (пен)

Именно Ворскле выпало открывать футбольный сезон для украинских клубов. Хотя сам матч пришлось сыграть на выезде – в Финляндии против КуПС в матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

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Начало матча для Ворсклы выдалось неудачным. Ведь уже на шестой минуте команда пропустила. Удо получил пас от центра поля, и освободившись от опеки Яворского – мощно пробил.

Ворскла долго "приходила в себя" после такого начала, чуть не пропустив второй раз. Но все-таки сумела выровнять игру. И сравнять счет. Кане на 29-й минуте сумел бежать по левому флангу. И уже в штрафной его догнали соперники. Однако игрок нашел возможность для удара с острого угла.

Далее команды демонстрировали довольно ровную игру, без явного преимущества. Ворскле во втором тайме удалось выйти вперед благодаря пенальти. Томас сыграл рукой в собственной площадке, и арбитр назначил пенальти. С 11-метровой отметки метко пробил Тиль.

В конце встречи КуПС создал несколько моментов, чтобы сравнять счет. Но в первом случае Ризнык в невероятном прыжке спас полтавчан.

Арбитр в этом матче добавил четыре минуты к основному времени. А КуПС удалось сравнять счет, когда уже шла шестая минута. После подачи с углового в штрафной Ворсклы возникла возня из игроков, и Томас пропихнул мяч в ворота украинской команды.

Видеообзор матча КуПС – Ворскла





Теперь Ворсклу ожидает домашний матч против КуПС. Он состоится в Полтаве 29 августа.