Оба матча между Бока Хуниорс и Атлетико Минейро закончились с одинаковым счетом 0:0. Поэтому победителя пары пришлось определять в серии пенальти, где меткими оказались футболисты именно бразильской команды.

Вот так В Гане футболист специально забил два гола в свои ворота: что случилось

Однако игроки Бока Хуниорс решили, что их осудили в этом матче (арбитр не засчитал гол после просмотра видеоповтора).

После игры в подтрибунных помещениях стадиона футболисты устроили столкновения с полицией. В ход шли все вещи, которые были под рукой. В том числе и металлическая ограда.

В один из моментов защитник Рохо даже пытался использовать огнетушитель, но партнерам удалось его остановить.

В Атлетико Минейро заявили, что соперники после игры пытались прорваться к ним в раздевалку. И только полиции удалось их остановить. Правда для этого пришлось использовать слезоточивый газ.

Местные издания сообщают, что в результате столкновения восемь человек были задержаны. Это игроки и персонал аргентинской команды. Их доставили в полицейский участок. В дело пришлось вмешиваться аргентинским дипломатам. Только после этого задержанных отпустили.