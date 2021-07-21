Ворскла начинает путь в еврокубках

КуПС уже провел дебютный матч в новом турнире Лиги конференций. Финский клуб в предварительном раунде переиграл Ноа из Армении. Первая игра завершилась минимальной победой армянских футболистов. А вот в ответном матче финны взяли реванш и уничтожили соперника – 5:0.

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КуПС не является известным клубом в Европе, но Ворскле следует осторожно играть против этого соперника. Клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии. Благодаря таким достижениям является регулярным участником квалификации еврокубков.

В сезоне-2020/21 КуПС начинал выступление в Лиге чемпионов, откуда вылетел в первом же раунде от Мольде. Впоследствии финны проиграли Клужу в плей-офф Лиги Европы.

Ворскла завершила прошлый сезон на 5 месте в УПЛ.

Если подопечным Юрия Максимова удастся выйти в следующий круг, то там их ждет встреча против победителя пары Астана / Арис.

Первый матч 3-го круга квалификации Лиги конференций КуПС – Ворскла состоится 22 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

Прогноз от Favbet

Ворсклу считают фаворитом этого противостояния. Победа полтавского клуба в первой игре оценена в 2,48. Победа финской команды – 2,65. Ничья в этой встрече тоже не является исключением – 3,25.

Уже перед первым матчем выход ворсклян в следующий раунд турнира оценен лучше – 1,52, а КуПСа – 2,35.

Скорее всего, что обе команды порадуют своих болельщиков голами – 1,78.

Букмекеры верят, что тотал поединка будет больше 2.0 – 1,50. Меньше 2.0 – 2,34. Если сомневаетесь, какая команда выйдет победителем из этого противостояния, то можно сделать ставку на двойной шанс.