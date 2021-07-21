Ворскла начинает путь в еврокубках
КуПС уже провел дебютный матч в новом турнире Лиги конференций. Финский клуб в предварительном раунде переиграл Ноа из Армении. Первая игра завершилась минимальной победой армянских футболистов. А вот в ответном матче финны взяли реванш и уничтожили соперника – 5:0.
Читайте также Ворскла вылетела в Финляндию на исторический матч Лиги конференций: состав команды
КуПС не является известным клубом в Европе, но Ворскле следует осторожно играть против этого соперника. Клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии. Благодаря таким достижениям является регулярным участником квалификации еврокубков.
- В сезоне-2020/21 КуПС начинал выступление в Лиге чемпионов, откуда вылетел в первом же раунде от Мольде. Впоследствии финны проиграли Клужу в плей-офф Лиги Европы.
- Ворскла завершила прошлый сезон на 5 месте в УПЛ.
Если подопечным Юрия Максимова удастся выйти в следующий круг, то там их ждет встреча против победителя пары Астана / Арис.
Прогноз от Favbet
Ворсклу считают фаворитом этого противостояния. Победа полтавского клуба в первой игре оценена в 2,48. Победа финской команды – 2,65. Ничья в этой встрече тоже не является исключением – 3,25.
Уже перед первым матчем выход ворсклян в следующий раунд турнира оценен лучше – 1,52, а КуПСа – 2,35.
Скорее всего, что обе команды порадуют своих болельщиков голами – 1,78.
Букмекеры верят, что тотал поединка будет больше 2.0 – 1,50. Меньше 2.0 – 2,34. Если сомневаетесь, какая команда выйдет победителем из этого противостояния, то можно сделать ставку на двойной шанс.
- Победа КуПСа или ничья – 1,44
- Победа КуПСа или доблесть Ворсклы – 1,25
- Мировая или триумф Ворсклы – 1,38.