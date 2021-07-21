КуПС – Ворскла: где смотреть матч Лиги конференций
21 июля 2021 , 23:28Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 22 июля, полтавская Ворскла стартует в новом сезоне. Подопечные Юрия Максимова проведут первый официальный поединок в Финляндии, в городе Куопио, на местном одноименном стадионе, против команды КуПС.
Игра запланирована на четверг, 22 июля 2021 года, а стартовый свисток прозвучит в 19:00.
К слову Ворскла вылетела в Финляндию на исторический матч Лиги конференций: состав команды
КуПС – Ворскла: где смотреть матч
Прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги конференций обеспечит один из ютуб-каналов (пока точно не известно). Ссылка на трансляцию появится в день игры.
- Ответный Матч команд состоится через неделю, 29 июля, в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского (начало – в 19:00).