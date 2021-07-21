КуПС – Ворскла: где смотреть матч Лиги конференций

21 июля 2021 , 23:28
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Источник:

24 канал

В четверг, 22 июля, полтавская Ворскла стартует в новом сезоне. Подопечные Юрия Максимова проведут первый официальный поединок в Финляндии, в городе Куопио, на местном одноименном стадионе, против команды КуПС.

Игра запланирована на четверг, 22 июля 2021 года, а стартовый свисток прозвучит в 19:00.

К слову Ворскла вылетела в Финляндию на исторический матч Лиги конференций: состав команды

КуПС – Ворскла: где смотреть матч

Прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги конференций обеспечит один из ютуб-каналов (пока точно не известно). Ссылка на трансляцию появится в день игры.

  • Ответный Матч команд состоится через неделю, 29 июля, в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского (начало – в 19:00).
Автор: Юрій Семенюк