Гра запланована на четвер, 22 липня 2021 року, а стартовий свисток прозвучить о 19:00.

До слова Ворскла вилетіла до Фінляндії на історичний матч Ліги конференцій: склад команди

КуПС – Ворскла: де дивитися матч

В прямому ефірі поєдинок в Україні транслюватиме телеканал "Футбол 2".

Також пряму онлайн відеотрансляцію матчу Ліги конференцій забезпечить один з ютуб-каналів (наразі точно не відомо). Посилання на трансляцію з'явиться в день гри.