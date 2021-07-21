Гра запланована на четвер, 22 липня 2021 року, а стартовий свисток прозвучить о 19:00.
До слова Ворскла вилетіла до Фінляндії на історичний матч Ліги конференцій: склад команди
КуПС – Ворскла: де дивитися матч
В прямому ефірі поєдинок в Україні транслюватиме телеканал "Футбол 2".
Також пряму онлайн відеотрансляцію матчу Ліги конференцій забезпечить один з ютуб-каналів (наразі точно не відомо). Посилання на трансляцію з'явиться в день гри.
- Матч-відповідь команд відбудеться через тиждень, 29 липня, в Полтаві на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського (початок – о 19:00).