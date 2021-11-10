Купил небольшой вертолет и путешествует, – Виталий Кличко рассказал, чем занимается Владимир

Владимир Кличко последнее сражение на профессиональном ринге провел в апреле 2017 года. После этого он объявил об окончании профессиональной карьеры боксера, занявшись бизнесом и саморазвитием. А также получил лицензию пилота вертолета.

Об увлечении Владимира Кличко полетами на вертолете рассказал его старший брат Виталий.

По его словам, они общаются почти каждый день. Хоть у Владимира и есть бизнес в Германии, большую часть своего времени он проводит в Киеве.

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"Живет дочерью. Летает на вертолете. Купил себе вертолет, всю Европу уже облетал полностью. Сам за штурвалом. Пилота у него нет. Он сам получает огромное удовольствие", – рассказал Виталий Кличко.

Откуда у Владимира Кличко увлечение авиацией

Виталий Кличко рассказал, что всю жизнь Владимир пытался достичь тех высот, что и он.

Я всегда показываю пример. Первым пошел в школу – Володя говорит "хочу". Ушел после школы в университет – Володя говорит "хочу". Начал писать кандидатскую – Володя говорит "я тоже хочу, чтобы он умнее не казался". Чемпионом мира стал – Володя тоже сразу стал чемпионом мира. Я сделал лицензию пилота. Он взглянул на меня – "если брат на самолете, то я на вертолете",

– рассказал Виталий Кличко.

По его словам, Владимир щепетильно подошел к этому делу. И потому сам летает по всей Европе на вертолете.

"Он получает удовольствие. Купил себе небольшой вертолет и путешествует", – отметил Виталий Кличко.