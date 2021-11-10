Про захоплення Володимира Кличка польотами на вертольоті розповів його старший брат Віталій. За його словами, вони спілкуються майже кожен день. Адже хоч у Володимира і є бізнес в Німеччині, більшу частину свого часу він проводить в Києві.

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"Живе дочкою. Літає на гелікоптері. Купив собі вертоліт, всю Європи вже облітав повністю. Сам за штурвалом. Пілота в нього немає. Він сам отримує чимале задоволення", – розповів Віталій Кличко.

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Віталій Кличко розповів, що все життя Володимир намагався досягнути тих висот, що і він.

Я завжди показую приклад. Першим пішов в школу – Володя каже "хочу". Пішов після школи в університет – Володя каже "хочу". Почав писати кандидатську – Володя каже "я теж хочу, щоб він розумнішим не видавався". Чемпіоном світу став – Володя теж одразу став чемпіоном світу. Я зробив ліцензію пілота. Він глянув на мене – "якщо брат на літаку, то я на гелікоптері",

– розповів Віталій Кличко.

За його словами, Володимир педантично підійшов до цієї справи. І тому сам літає по всій Європі на гелікоптері.

"Він отримує задоволення. Купив собі невеликий гелікоптер та подорожує", – відзначив Віталій Кличко.