Куман во второй раз возглавит сборную Нидерландов: тренер начнет работу в 2023 году
Источник:твиттер KNVB
В 2023 году Национальной командой Нидерландов будет руководить новый наставник. Им станет бывший наставник каталонской Барселоны Рональд Куман.
Новый-старый тренер Нидерландов
Рональд Куман приступит к своим обязанностям 1 января 2023 года. Об этом 6 апреля официально уведомил Футбольный союз Нидерландов (KNVB).
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59-летний специалист будет работать с командой после участия в чемпионате мира-2022, который состоится в Катаре. Куман подписал договор к лету 2026 года.
Интересно, что это уже не первый приход Кумана на тренерский мостик нидерландской сборной. Наставник работал с национальной командой в течение 2018 – 2020 годов. До этого еще в 1997 – 1998 годах работал в главной команде страны ассистентом тренера.
Главное о тренерской карьере Рональда Кумана
- За свою карьеру поработал в целом ряде клубов – Барселоне, Витессе, Аяксе, Бенфике, ПСВ, АЗ Алкмаре, Валенсии, Саутгемптоне и Эвертоне.
- Последней командой была каталонская Барселона, в которую он приходил дважды. Второй раз провел во главе каталонцев 67 матчей. В октябре 2021 года покинул испанский гранд.