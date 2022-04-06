Новый-старый тренер Нидерландов

Рональд Куман приступит к своим обязанностям 1 января 2023 года. Об этом 6 апреля официально уведомил Футбольный союз Нидерландов (KNVB).

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59-летний специалист будет работать с командой после участия в чемпионате мира-2022, который состоится в Катаре. Куман подписал договор к лету 2026 года.

Интересно, что это уже не первый приход Кумана на тренерский мостик нидерландской сборной. Наставник работал с национальной командой в течение 2018 – 2020 годов. До этого еще в 1997 – 1998 годах работал в главной команде страны ассистентом тренера.

Главное о тренерской карьере Рональда Кумана

  • За свою карьеру поработал в целом ряде клубов – Барселоне, Витессе, Аяксе, Бенфике, ПСВ, АЗ Алкмаре, Валенсии, Саутгемптоне и Эвертоне.
  • Последней командой была каталонская Барселона, в которую он приходил дважды. Второй раз провел во главе каталонцев 67 матчей. В октябре 2021 года покинул испанский гранд.