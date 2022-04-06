Новый-старый тренер Нидерландов

Рональд Куман приступит к своим обязанностям 1 января 2023 года. Об этом 6 апреля официально уведомил Футбольный союз Нидерландов (KNVB).

Следует узнать Цыганик назвал, кто должен стать чемпионом в прерванном сезоне УПЛ

59-летний специалист будет работать с командой после участия в чемпионате мира-2022, который состоится в Катаре. Куман подписал договор к лету 2026 года.

Интересно, что это уже не первый приход Кумана на тренерский мостик нидерландской сборной. Наставник работал с национальной командой в течение 2018 – 2020 годов. До этого еще в 1997 – 1998 годах работал в главной команде страны ассистентом тренера.

Главное о тренерской карьере Рональда Кумана