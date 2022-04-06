Новий-старий тренер Нідерландів
Рональд Куман приступить до своїх обов'язків 1 січня 2023 року. Про це 6 квітня офіційно повідомив Футбольний союз Нідерландів (KNVB).
Варто дізнатись Циганик назвав, хто повинен стати чемпіоном у перерваному сезоні УПЛ
59-річний спеціаліст буде працювати з командою після участі на чемпіонаті світу-2022, який відбудеться у Катарі. Куман підписав контракт до літа 2026 року.
Цікаво, що це вже не перший прихід Кумана на тренерський місток нідерландської збірної. Наставник працював із національною командою протягом 2018 – 2020 років. До цього ще у 1997 – 1998 роках працював у головній команді країни асистентом тренера.
Головне про тренерську кар'єру Рональда Кумана
- За свою кар'єру попрацював у цілому ряді клубів – Барселоні, Вітессі, Аяксі, Бенфіка, ПСВ, АЗ Алкмарі, Валенсії, Саутгемптоні та Евертоні.
- Останньою командою була каталонська Барселона, у яку він приходив двічі. Вдруге провів на чолі каталонців 67 матчів. У жовтні 2021 року покинув іспанський гранд.