Новий-старий тренер Нідерландів

Рональд Куман приступить до своїх обов'язків 1 січня 2023 року. Про це 6 квітня офіційно повідомив Футбольний союз Нідерландів (KNVB).

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59-річний спеціаліст буде працювати з командою після участі на чемпіонаті світу-2022, який відбудеться у Катарі. Куман підписав контракт до літа 2026 року.

Цікаво, що це вже не перший прихід Кумана на тренерський місток нідерландської збірної. Наставник працював із національною командою протягом 2018 – 2020 років. До цього ще у 1997 – 1998 роках працював у головній команді країни асистентом тренера.

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