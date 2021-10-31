Куман ушел, а победы снова нет: Барселона сыграла вничью с Алавесом – видео

Барселона 30 октября сыграла дома против Алавеса в рамках 12 тура Ла Лиги. Серия без побед для каталонского клуба составляет уже три матча.

Барселона – Алавес 1:1

Голы: Депай, 49 – Риоха, 52

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Барселона провела свой дебютный матч без Рональда Кумана, покинувшего пост главного наставника команды. Голландец покинул тренерское кресло до матча с Алавесом, но это не принесло каталонцам победу.

Первая часть игры завершилась с "сухим" счетом – 0:0. Хотя у хозяев было несколько хороших возможностей забить. Более щедрым на голы был второй тайм. Уже на 49-й минуте Барселона открыла счет в матче. Депай решился на удар из-за пределов штрафной, закрутив мяч в дальнюю девятку. Красивое взятие ворот от хозяев – 1:0.

Однако недолго преимущество в счете держал каталонский клуб. Уже через три минуты забил и Алавес. Риоха выдал блестящий сольный проход, обойдя словно стоящих игроков Барселоны. Футболист гостей обыгрался в стеночку с партнером по команде, мастерски уложил на газон голкипера соперника и сравнял цифры на табло – 1:1.

Сразу после пропущенного гола Коутиньо пушечным ударом проверил бдительность вратаря гостей. Сивера был на месте, ведь удар бразильца был прямо в центр ворот.

Наиболее реальную возможность забить упустил Депай. Лишь стойка ворот спасла Алавес от взятия ворот. В середине второго тайма нидерландский нападающий вышел один на один с голкипером, но страж ворот гостей грудью парировал выстрел форварда Барселоны.

Каталонский клуб не смог одержать победу после освобождения Кумана. Мировая – 1: 1.

Барселона с 16 очками не изменила свою ситуацию в таблице Ла Лиги – 9 место. Алавес имеет в своем активе 10 баллов и идет 16-м.

Барселона – Алавес: видеообзор матча