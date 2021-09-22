Куман назвал условие отставки из Барселоны

В Барселоне сложилась напряженная ситуация на фоне неудачных результатов в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Из-за неудач каталонцев может покинуть наставник команды Рональд Куман.

Когда Куман покинет Барселону

В СМИ уже появилась информация, что у Кумана и президента Барселоны Жоана Лапорта напряженные отношения. Также сообщалось о нескольких кандидатах на тренерское кресло каталонцев.

Кстати Барселона может отправить Кумана в отставку еще до игры с Динамо в Лиге чемпионов

Но нидерландский тренер успокоил фанатов Барселоны. Куман заявил, что покинет Барселону, когда футболисты перестанут воспринимать его установки.

Я уйду из Барселоны только тогда, когда игроки перестанут воспринимать мои слова. Тогда я скажу: "Окей, здесь я закончил". Но сейчас ситуация не такая. Каждый день, когда я выхожу на поле со своими игроками, – это хороший день,

– сказал Куман.

На пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против Кадиса Куман зачитал подготовленное заранее заявление.

После этого специалист покинул зал для пресс-конференций, не ответив на вопросы журналистов. Заявление тренера якобы не было согласовано с Барселоной.

В подготовленной речи Куман объяснил, почему не нужно ждать высоких результатов от Барселоны и призвал набраться терпения.

В новом сезоне Барселона провела 4 матча в чемпионате Испании и получила только две победы при двух ничьих. В Лиге чемпионов каталонский гранд проиграл Баварии со счетом 3:0.