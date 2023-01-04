Сюжет для новогодней комедии: кум Месси во время празднования чемпионства забыл сына в отеле

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро попал в конфузную ситуацию на Мундиале-2022. Чемпионство "Альбиселесте" так увлекло Куну, что он забыл обо всем на свете.

Победа команды Мессы на чемпионате мира 2022 в Катаре стала настоящим национальным праздником для Аргентины. Экс-форвард "Альбиселесте" Серхио Агуэро все время находился с командой на правах кума Лео. Когда ему предложили полететь вместе в Аргентину, он живо согласился.

Читайте также Коридор по овации: как в ПСЖ встретили Месси, ставшего обидчиком Франции на ЧМ – яркое видео

Как Агуэро чуть не потерял сына

Однако здесь со звездой Атлетико и Манчестер Сити произошел инцидент, напоминающий новогоднюю комедию "Сам дома".

Ребята пригласили меня полететь с ними в Аргентину. Надо было поторопиться, потому что самолет вскоре отправлялся. Я согласился, получили паспорта. Я собирался ехать со сборной, а потом вспомнил, что забыл сына в отеле. Я позвонил ему и сказал, что приеду, не мог оставить его одного. Я забыл обо всем,

– рассказал счастливый Агуэро.

Напомним, что Кун является одним из лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины, забив 41 гол в 101 матче за национальную команду. Вместе с Месси он выигрывал Олимпийские Игры в 2008 году, Копа Америка-2021, а также брал серебро на ЧМ-2014. Однако из-за проблем с сердцем Агуэро преждевременно завершил карьеру в ноябре 2021 года.