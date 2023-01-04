Перемога команди Мессі на чемпіонаті світу 2022 в Катарі стала справжнім національним святом для Аргентини. Ексфорвард "Альбіселесте" Серхіо Агуеро весь час перебував із командою на правах кума Лео. Тож коли йому запропонували полетіти разом до Аргентини, він жваво погодився.

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Як Агуеро ледь не загубив сина

Проте тут із колишьою зіркою Атлетіко та Манчестер Сіті трапився інцидент, який нагадує новорічну комедію "Сам удома".

Хлопці запросили мене полетіти з ними до Аргентини. Потрібно було поквапитися, бо літак незабаром відправлявся. Я погодився, дістали паспорти. Я збирався їхати зі збірною, а потім згадав, що забув сина у готелі. Я зателефонував йому та сказав, що приїду, не міг залишити його одного. Я забув про все,

– розповів щасливий Агуеро.

Нагадаємо, що Кун є одним з найкращих бомбардирів в історії збірної Аргентини, забивши 41 гол у 101 матчі за національну команду. Разом із Мессі він вигравав Олімпійські Ігри у 2008 році, Копа Америка-2021, а також брав срібло на ЧС-2014. Проте через проблеми із серцем Агуеро передчасно завершив кар'єру у листопаді 2021 року.