Нападающего сборной Украины сравнили с Роналду после дебютного гола в Европе: яркое видео
Украинский нападающий Николай Кухаревич отличился голом в футболке бельгийского Львена. Украинец поставил точку в товарищеском матче против Шарлеруа.
Первый гол и сразу такое сравнение
В первом тайме Гольцгаузер открыл счет в матче. На перерыв Левен ушел победителем 1:0, пишет 24 канал.
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После отдыха мяч трижды побывал в воротах обеих команд. Сначала Шарлеруа сравнил цифры на табло 1:1. Однако на этом гости остановились. Левен дважды огорчил голкипера соперника. Точку в контрольном спарринге поставил украинец Николай Кухаревич.
На 90-й минуте встречи нападающий лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового и головой прошил сетку ворот Шарлеруа.
В итоге – 3:1, победа Львена. После поединка одноклубник украинца Софьян Чакла оригинально поздравил Кухаревича с первым голом, сравнив его со звездным Криштианом Роналдом.
Видеообзор матча (гол Кухаревича с 1:33)
Карьера Николая Кухаревича в Европе
- После года в Львене украинский футболист возвращается во французский Труа, которому принадлежит контракт нападающего. Соглашение с Кухаревичем рассчитано до конца июня 2026 года.
- Напомним, что во Францию Николай перебрался летом 2021 года, покинув Рух.
- В прошедшем сезоне Кухаревич провел 33 матча, в которых наколотил 4 гола и заработал 7 желтых карточек. Николай все свои мячи забил еще играя за львовское Рух.