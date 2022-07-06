Перший гол і одразу таке порівняння
У першому таймі Гольцгаузер відкрив рахунок у матчі. На перерву Левен пішов переможцем 1:0, пише 24 канал.
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Після відпочинку м'яч тричі побував у воротах обох команд. Спершу Шарлеруа зрівняло цифри на табло 1:1. Однак на цьому гості зупинились. Левен двічі засмутив голкіпера суперника. Крапку у контрольному спарингу поставив українець Микола Кухаревич.
На 90-й хвилині зустрічі нападник найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та головою прошив сітку воріт Шарлеруа.
У підсумку – 3:1, перемога Левена. Після поєдинку одноклубник українця Софьян Чакла оригінально привітав Кухаревича з першим голом, порівнявши його з зірковим Кріштіану Роналду.
Відеоогляд матчу (гол Кухаревича з 1:33)
Кар'єра Миколи Кухаревича у Європі
- Після року у Левені український футболіст повертається у французький Труа, якому належить контракт нападника. Угода з Кухаревичем розрахована до кінця червня 2026-го.
- Нагадаємо, що у Францію Микола перебрався влітку 2021-го, покинувши Рух.
- У сезоні, що минув, Кухаревич провів 33 матчі, у яких наколотив 4 голи та заробив 7 жовтих карток. Микола усі свої м'ячі забив ще граючи за львівський Рух.