Первый гол и сразу такое сравнение

В первом тайме Гольцгаузер открыл счет в матче. На перерыв Левен ушел победителем 1:0, пишет 24 канал.

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После отдыха мяч трижды побывал в воротах обеих команд. Сначала Шарлеруа сравнил цифры на табло 1:1. Однако на этом гости остановились. Левен дважды огорчил голкипера соперника. Точку в контрольном спарринге поставил украинец Николай Кухаревич.

На 90-й минуте встречи нападающий лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового и головой прошил сетку ворот Шарлеруа.

В итоге – 3:1, победа Львена. После поединка одноклубник украинца Софьян Чакла оригинально поздравил Кухаревича с первым голом, сравнив его со звездным Криштианом Роналдом.

Видеообзор матча (гол Кухаревича с 1:33)

Карьера Николая Кухаревича в Европе