Украинский форвард покоряет Шотландию: Кухаревич забил во втором матче подряд

Нападающий Хиберниана Николай Кухаревич помог своей команде прервать серию из трех поражений. Украинец становится лидером атак шотландцев.

В матче 13-го тура шотландской Премьер-лиги Хиберниан на своем поле принимал Сент-Миррен. Настоящим героем поединка стал украинский форвард хозяев поля Николай Кухаревич. Уже на 5-й минуте 21-летний футболист забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR.

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И все же Кухаревич не оставил поле без забитого мяча. На 63-й минуте встречи Николай удвоил преимущество своей команды. В итоге Хиберниан одержал победу со счетом 3:0 и поднялся на третье место турнирной таблицы.

Отметим, что Кухаревич забил во втором матче подряд. В прошлом туре игрок молодежной сборной Украины отличился в воротах Сент-Джонстона.