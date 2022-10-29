Украинский форвард покоряет Шотландию: Кухаревич забил во втором матче подряд
Нападающий Хиберниана Николай Кухаревич помог своей команде прервать серию из трех поражений. Украинец становится лидером атак шотландцев.
В матче 13-го тура шотландской Премьер-лиги Хиберниан на своем поле принимал Сент-Миррен. Настоящим героем поединка стал украинский форвард хозяев поля Николай Кухаревич. Уже на 5-й минуте 21-летний футболист забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR.
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И все же Кухаревич не оставил поле без забитого мяча. На 63-й минуте встречи Николай удвоил преимущество своей команды. В итоге Хиберниан одержал победу со счетом 3:0 и поднялся на третье место турнирной таблицы.
Отметим, что Кухаревич забил во втором матче подряд. В прошлом туре игрок молодежной сборной Украины отличился в воротах Сент-Джонстона.
- Любопытно. Николай Кухаревич является воспитанником луцкой Волыни. В чемпионате Украины играл в составе львовского Руха, за который провел 24 матча и забил 4 гола.
- Летом 2021 года форвард подписал контракт с французским Труа, а Рух получил 300 тысяч евро за трансфер.
- В прошлом сезоне Кухаревич выступал в составе бельгийского Левена, но забитыми мячами не отмечался.
- Кухаревич перешел в Хиберниан из Труа в начале сентября на правах аренды до конца сезона.