Кухаревич, играющий в Бельгии, помогает закупать медикаменты для ВСУ

Николай Кухаревич выступает в Бельгии, но там нашел возможность помочь украинской армии. Форвард Левена занимается покупкой медицинских препаратов.

Когда расстояние не является преградой для помощи

19-летний бывший футболист Движения Николай Кухаревич не смог обойти стороной ужас, который сейчас происходит в Украине. Ужас, который с собой принесли российские кафиры, прикрывавшиеся "мирной операцией".

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Пока форвард выступает в бельгийском Левене, но его контракт принадлежит Труа из Франции. На расстоянии Кухаревич тоже помогает родной стране, дающей достойный отпор России.

Нападающий молодежной сборной Украины закупает медицинские препараты.

Спасибо за поддержку при закупке медикаментов для ВСУ! Все лекарства переданы в Дом воина (ул. Короленко, 1а) Присоединяйтесь! Помогаем вместе, потому что в единстве наша украинская сила!,

– говорится в посту художницы Роксоланы Йолич.

Еще в начале войны Кухаревич был среди спортсменов, которые требовали изолировать россиян от спортивного мира.

Напомним, что Николай Кухаревич только недавно начал играть за границей – в августе 2021 года перешел из львовского Руха во французское Труа.

В сезоне-2021/2022 провел 5 матчей за оба клуба, в которых не отличился результативными действиями.

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