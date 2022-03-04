19-летний бывший футболист Движения Николай Кухаревич не смог обойти стороной ужас, который сейчас происходит в Украине. Ужас, который с собой принесли российские кафиры, прикрывавшиеся "мирной операцией".

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Пока форвард выступает в бельгийском Левене, но его контракт принадлежит Труа из Франции. На расстоянии Кухаревич тоже помогает родной стране, дающей достойный отпор России.

Спасибо за поддержку при закупке медикаментов для ВСУ! Все лекарства переданы в Дом воина (ул. Короленко, 1а) Присоединяйтесь! Помогаем вместе, потому что в единстве наша украинская сила!,

– говорится в посту художницы Роксоланы Йолич.

Еще в начале войны Кухаревич был среди спортсменов, которые требовали изолировать россиян от спортивного мира.