Куда вы, су*а, едете? Идите на**й, – Воронин проклял российских военных
Источник:инстаграм Андрея Воронина
Бывший форвард сборной Украины, а сейчас ассистент главного тренера Динамо Москва Андрей Воронин жестко выступил против российских оккупантов.
Он выехал из страны-агрессора в первый же день вторжения войск в Украину – 24 февраля. Сообщалось, что Воронин пропустил матчи с Химиками 26 февраля.
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Уроженец Одессы не смог сдержать эмоций после вероломного вторжения армии Путина.
"Проснитесь, люди, это по-вашему мир? Откройте глаза, достаточно молчать и делать вид, будто ничего не происходит. Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите на**й!, – написал Воронин.
Отметим, что сейчас Андрей Воронин работает помощником главного тренера московского Динамо.
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