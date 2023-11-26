Страшный диагноз, инфаркт и война: как парализованный ветеран становился чемпионом Игр непокоренных

История ветерана Сергея Шимчака вполне может служить основой для книги или фильма о несокрушимом духе. Он дважды с помощью уловок попадал на фронт. Причем во второй раз это произошло после того, как был почти полностью парализован вследствие редкой болезни, во время пребывания в АТО.

История ветерана Сергея Шимчака вполне может служить основой для книги или фильма о несокрушимом духе. Он дважды с помощью уловок попадал на фронт. Причем во второй раз это произошло после того, как был почти полностью парализован вследствие редкой болезни, во время пребывания в АТО. Но эта история не сломила нашего героя. Он сумел после длительной реабилитации подняться на ноги. И в 2022 году снова отправиться на фронт. Между тем еще и успел добыть в борьбе золотую медаль на Играх непокоренных в 2018 году в Сиднее.



24 Канал продолжает пропагандировать тему спортивных амбассадоров и рассказывать их истории. Сергей Шимчак рассказал нам свою невероятную историю реабилитации, а также о том, почему важно ветеранское сообщество и как в этом помогает спорт.

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О любви к оружию, участии в АТО и страшном диагнозе

Еще в детстве Сергей Шимчак увлекся стрельбой, и даже профессионально ею занимался.

"Первая моя книга, которую я действительно прочитал и почти изучил, это был каталог Анатолия Жука "Стрелецкое оружие". Это реально, я его до сих пор наизусть знаю", – рассказывает ветеран.

Именно с оружием связал и свою профессиональную жизнь – до 2014 года работал в спецподразделении милиции охраны "Титан".



Сергей Шимчак / Фото из личного архива Сергея Шимчака

А дальше была аннексия Крыма и российские войска на Донбассе. Сергей Шимчак решил вступить в ряды защитников Украины. Но в 2014 году ему это удалось сделать не с первой попытки.

В марте я решил самостоятельно пойти в военкомат. Но тогда по определенным причинам я не мог пройти медкомиссию. Это не то, что сейчас. В октябре 2013 года я попал в ДТП. Были проблемы, меня не могли мобилизовать. Но я вычислил, когда не будет хирурга, и таки прошел. В 2014 году я, кум и коллега попали в один батальон. Так решили держаться вместе,

– рассказывает Сергей Шимчак.

Сначала он попал в третий батальон теробороны "Воля" и стал снайпером. Воевать пришлось в Луганской области.



Сергей Шимчак в АТО / Фото из личного архива Сергея Шимчака

В декабре 2014 года их ненадолго вывели из района проведения АТО. Но только, для того чтобы переформатировать, и уже в январе 2015 года, в составе 24 бригады вернуть на линию столкновения.



Сергей Шимчак вместе с собратьями / Фото из личного архива Сергея Шимчака

Там его и постигла беда, когда в один из дней он просто не смог подняться с кровати. Сначала волонтеры доставили его в военный госпиталь в Северодонецке. Оттуда его направили в Харьков. Там ему и поставили диагноз – синдром Гиена – Барре.

Это автоиммунное заболевание, когда иммунитет организма воспринимает собственную нервную систему как чужеродную и постепенно уничтожает ее.

В результате этого заболевания Сергей Шимчак оказался прикован к постели. И едва ли не единственным, чем он мог пошевелить, была голова.

Это было катастрофически тяжело, как психологически, так и физически. Стимулом для меня послужила история о Вадиме Свириденко. Когда я в 2016 году его историю увидел, что человек, не имея четырех конечностей, занимается спортом, я сказал – "чем я хуже?". Есть в характере такая черта, как упрямство. То есть если я что-то себе поставлю цель, я этого добьюсь,

– рассказывает Сергей Шимчак.

Тогда же началась длительная реабилитация. Не без падений и трудных дней.

"В 2016 году я уже впервые попытался встать, это я до сих пор помню. Это день рождения реабилитолога, которая меня вела. Это 2 сентября я пробовал встать. Какие последствия были потом – то такое, но я встал", – вспоминает Сергей Шимчак.

Сергей Шимчак во время реабилитации: смотрите видео

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Второй поход на войну и инфаркт

Сейчас в ветеране мало что указывает на то, что всего несколько лет назад он был почти полностью парализован. И все это не помешало ему в 2022 году отправиться на войну, когда Россия совершила полномасштабное военное вторжение.

Я такой реалист, что если что-то поставить себе цель, то могу достичь. Я не могу физически бегать. У меня есть специальные поводы, электронные ортезы, с электронным блоком управления, в которых я сумел в 2022 году мобилизоваться. Правда, не во Львове, потому что во Львове меня все знают, а в Киевский батальон. Мне ничего не мешало так же проходить на уровне службы со всеми,

– рассказывает Сергей Шимчак.

В отличие от 2014 года, на этот раз удалось мобилизоваться гораздо быстрее. 26 февраля с еще одним товарищем он уехал из Львова, а уже 28 февраля был в батальоне. Воевать пришлось при обороне Киева, а затем в Николаевской и Херсонской областях. Сам Сергей Шимчак этот период в шутку называет "уехал на заработки на арбузы".

"Я был главным сержантом роты – это как заместитель командира роты. Моя задача – это вывод подразделения на боевые позиции, согласование, полностью огневая подготовка, это все зависело от меня", – рассказывает Сергей Шимчак.



Сергей Шимчак / Фото из личного архива ветерана

Но дальше продолжить воевать помешало здоровье. Когда их в ноябре вывели из Херсонской области, у Сергея случился инфаркт. Поэтому его во второй раз демобилизовали из армии.

"Здесь не по моему выбору меня вторично списали. Это только, наверное, у меня так может быть – два раза непригоден, с исключением из боевого учета. Но, как говорили, Бог любит троицу", – рассказывает Сергей Шимчак.

Ветеранское сообщество

Сейчас Сергей Шимчак занимается помощью военным и ветеранам. Ведь понимает важность ветеранского сообщества. И одним из проектов в этом направлении является "Кубок воинов". Это турнир, организуемый ветеранами для таких же ветеранов.

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Идея проведения таких соревнований возникла еще в 2017 году, когда Сергей Шимчак и Дмитрий Сидорук приняли участие в отборе на Игры непокоренных. Но первые соревнования удалось провести только в 2021 году. Тогда там была только стрельба из лука. В 2023 году добавили легкую атлетику – бег и толкание ядра, а также настольный теннис.



Сергей Шимчак на Играх непокоренных / Фото из личного архива ветерана

Обратите внимание! Об этом мечтал Дмитрий Сидорук. Это ветеран, сражавшийся еще с 2014 года. В боях за Луганский аэропорт получил тяжелые ранения – травмы обеих ног, руки, осколочные ранения легких и лица. Он 10 суток провел в реанимации, ему совершили 12 операций.

Дмитрий Сидорук стал участником первой сборной Украины на "Играх Непокоренных". Своей дисциплиной избрал стрельбу из лука, которой занимался и до войны. В 2017 году получил серебряную медаль на соревнованиях в Торонто. После начала полномасштабного российского вторжения Дмитрий Сидорук снова стал в ряды украинских защитников. 5 апреля 2022 года младший сержант 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Дмитрий Сидорук погиб. Вечная память Герою.



Дмитрий Сидорук / Фото "Ангелы спорта"

Сергей Шимчак "Кубок воинов" воспринимает не как соревнование в классическом понимании. Ведь здесь нет отборов, а некоторые из участников там только впервые попробовали стрельбу из лука или другие адаптивные виды спорта. К примеру, в 2023 году таких новичков было зарегистрировано 30.

"Это не столько соревнование, сколько мероприятие для общения, чтобы встретиться. Соревнования Игр непокоренных раз в два года – это мало, чтобы встретиться и поговорить", – рассказывает Сергей Шимчак.



Сергей Шимчак является одним из организаторов "Кубка воинов" для ветеранов / Фото Сергея Коровайного

В дальнейшем планируется, что этот турнир станет ежегодным. Его уже отнесли в календарный план. Но он признается, что проводить такие соревнования достаточно дорого. Поэтому все зависит от того, удастся ли найти необходимое финансирование. Ведь и для ветеранов купить необходимое снаряжение не всегда есть возможность.

Так что такие соревнования – это попытка помочь социализироваться ветеранам. В том числе с помощью спорта.

Это коммуникация, поддержка связей друг с другом. Потому что с течением времени, что бы ни говорили, связи теряются. А так, каждый год какое-то мероприятие проводится с целью собрать этих ветеранов. Это, прежде всего, социализация между собой. Это сейчас гораздо труднее социализироваться, чем было в 2015 – 2016 годах,

– убежден Сергей Шимчак.

В 2023 году Сергей Шимчак стал спортивным амбассадором.

Это проект, который имел целью привлечь как можно больше военнослужащих и ветеранов к реабилитации через спорт и социальной адаптации. Его реализовывала ОО "Вернись живым!" при поддержке Посольства США в Украине, в партнерстве с ОО "Игры Инвиктус Украина".

Невероятные эмоции ветеранов на III "Кубке воинов" / Фото Сергея Коровайного

Он объяснил, как видит свою роль в этом.

"Донести до ветеранов, что увечье, инвалидность, потеря конечности – это не предел, из-за которого невозможно переступить. Если верить в себя, взбунтоваться, можно достичь чего-либо, было бы только желание. Основное – это желание найти в ветеране и приобщить его к спортивному сообществу, чтобы он попробовал. Не обязательно он профессионально займется, но чтобы попробовал. Если человека заинтересовать, он будет этим заниматься. Нет такого, не существует, чтобы чем-то нельзя было заинтересовать. Если не заинтересует, значит, неправильно с ним разговаривают", – убежден Сергей Шимчак.



Сергей Шимчак с собратьями-ветеранами / Фото из личного архива ветерана

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О спорте как реабилитации для ветеранов Сергей Шимчак может рассказать на собственном опыте. Ведь во время своей реабилитации он стал заниматься стрельбой из лука. И даже попал в паралимпийскую сборную Украины. Правда там из-за "определенных обстоятельств" решил больше не выступать. А вот на Играх непокоренных получилось гораздо лучше. И в 2018 году он завоевал золотую награду в Сиднее.

Это невозможно словами описать. Вот такое чувство, оно реально заряжает. Не только меня, но и любого ветерана. Я рекомендую каждому ветерану это попробовать. Это ощущение, которое невозможно передать, когда ты поднимаешь флаг своей страны,

– вспоминает свои ощущения после этой победы Сергей Шимчак.



Сергей Шимчак завоевал золотую награду на Играх непокоренных в Сиднее / Фото Invictus Games: Team Ukraine

Он продолжает каждый раз принимать участие в отборочных соревнованиях на Игры непокоренных в Украине.

Ситуация с реабилитацией ветеранов и перемены в обществе

Сам Сергей Шимчак на своем примере знает о том, какая сейчас ситуация с реабилитацией ветеранов.

Как бы это ни было, но ситуация очень плачевная. Фактически, нет возможности для реабилитации. Прежде всего нужно психологическую. У нас есть психолог, который до сих пор не знает, что такое ПТСР, как с этим бороться, какие последствия легкой контузии. Вообще никто ничего не знает,

– признается ветеран.

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В качестве примера он приводит факты, когда к нему во время реабилитации приходила психолог, которая с листочка задавала ему вопросы. По его мнению, такие люди не могут понимать, что пришлось пережить военным, которые были на фронте.

Поєтому нужны изменения в законодательстве, которые обеспечивали бы условия для социализации и реабилитации ветеранов. Потому что то, что есть сейчас, по мнению Сергея Шимчака, никуда не годится.

Он рассказал историю о том, как в 2019 году с семьей решил попробовать, что такое социальная реабилитация для ветеранов. Государство на эти нужды перечислило 28 тысяч гривен на оздоровление военного на 18 дней. Поскольку он ехал с женой, решил разделить эту путевку на двоих – на 9 дней (доплатив за это еще 500 гривен). Но отдельно пришлось заплатить еще и за дочь – 4800 гривен. Семья отправилась в санаторий на море в селе Сергеевка.

"Проживание – это "совок" "нервно курит". Из современного там были только пластиковые окна. Почему не сделать так, чтобы ветеран сам выбирал? Не из того, что они предлагают, а сам. Я не хочу это, я хочу просто в Америку. Пусть мне эти деньги пришлют в туристическую фирму, я для себя там отдохну. Для ветерана это будет приятнее, чем его будут отправлять в деревню, где он получит больший стресс и психологическое расстройство, чем останется дома. Это нерациональное использование средств", – убежден Сергей Шимчак.

В первую очередь должно измениться общество. Не ветеран, а общество. Не ветеран должен адаптироваться к обществу. Это общество должно готовиться под ветеранов. То есть реабилитировать, социализировать его,

– подчеркнул Сергей Шимчак.

Но для того, чтобы к ветеранам начали прислушиваться чиновники, нужно, чтобы их голос звучал не в одиночку. Потому и нужны ветеранские сообщества по всей стране. Потому что с каждым днем войны в Украине ветеранов становится все больше.