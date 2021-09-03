Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала

3 сентября 2021 , 11:36
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Источник:

24 канал

В пятницу, 3 сентября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины 2021/22. Результаты читайте на Спорт24.

В 1/16 финала выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков 2021/22).

Смотрите также Динамо – аутсайдер, а Шахтер – андердог: шансы у украинских клубов выйти из группы Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки

  • Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Львов (Львов)
  • Альянс (Липовая Долина) – Минай (Ужгород)
  • Николаев (Николаев) – Рух (Львов)
  • Волынь (Луцк) – Мариуполь (Мариуполь)
  • Эпицентр (Дунаевцы) – Металлист 1925
  • ВПК-Агро (Вишневое) – Днепр-1 (Днепр)
  • Металлист (Харьков) – Десна (Чернигов)
  • Таврия (Симферополь) – Александрия (Александрия)
  • Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Черноморец (Одесса)
  • Оболонь (Киев) – Верес (Ровно)
  • ЛНЗ (Черкассы) – Ингулец (Петрово)

В 1/8 финала к 11 победителям 1/16 финала присоединятся пять представителей Украины в еврокубках 2021/2022 – Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла. Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Базовая дата проведения поединков 1/16 финала Кубка Украины – 22 сентября.
Автор: Юрій Семенюк