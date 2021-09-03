Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала

В пятницу, 3 сентября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины 2021/22. Результаты читайте на Спорт24.

В 1/16 финала выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков 2021/22).

Смотрите также Динамо – аутсайдер, а Шахтер – андердог: шансы у украинских клубов выйти из группы Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Львов (Львов)

Альянс (Липовая Долина) – Минай (Ужгород)

Николаев (Николаев) – Рух (Львов)

Волынь (Луцк) – Мариуполь (Мариуполь)

Эпицентр (Дунаевцы) – Металлист 1925

ВПК-Агро (Вишневое) – Днепр-1 (Днепр)

Металлист (Харьков) – Десна (Чернигов)

Таврия (Симферополь) – Александрия (Александрия)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Черноморец (Одесса)

Оболонь (Киев) – Верес (Ровно)

ЛНЗ (Черкассы) – Ингулец (Петрово)

В 1/8 финала к 11 победителям 1/16 финала присоединятся пять представителей Украины в еврокубках 2021/2022 – Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла. Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Базовая дата проведения поединков 1/16 финала Кубка Украины – 22 сентября.