Богатыри. Стронгмен-шоу: 5 сверхчеловеческих испытаний в борьбе за Кубок Украины
В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 5 декабря – в Киеве на НСК "Украина" состоялись соревнования на Кубок Украины по стронгмену. 18 атлетов со всей страны соревновались в 5 богатырских упражнениях.
Как все произошло и какие испытания прошли участники – читайте на 24 канале.
Первое упражнение – эстафета
Уверенную победу одержал Павел Кордияка из Львова, который набрал максимальное количество баллов – 18.
Турнирная таблица после первого упражнения / Скриншот с видео
Второе упражнение – кантование покрышки
В результате, Павел Кордияка в общем зачете в дальнейшем держался на первой позиции. Он на 5 баллов опережал Дениса Бережника из города Хуст. За бронзу боролись сразу 3 участника – Богдан Ксенчук, Роман Сирманов и Владимир Климко.
Павел Кордияка лидирует в кантовке покрышки / Скриншот с видео
Третье упражнение – дамбл
В турнирной таблице Павел Кордияка уверенно держался первого места, а вот Богдан Копыл с 7 места поднялся на 4.
Выполнение упражнения дамбл / Скриншот с видео
Кто лидировал в других упражнениях и как закончились соревнования – смотрите в программе.
Источник: 24 канал
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