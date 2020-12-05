В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 5 декабря – в Киеве на НСК "Украина" состоялись соревнования на Кубок Украины по стронгмену. 18 атлетов со всей страны соревновались в 5 богатырских упражнениях.

Как все произошло и какие испытания прошли участники – читайте на 24 канале.

Первое упражнение – эстафета

Правила. Участникам надо пронести мешок весом 100 килограммов на 10 метров. Сразу после этого поднять лог-лифт весом 120 килограммов на 2 раза и закончить эстафету дистанцией 10 метров еще раз пронеся мешок весом 100 килограммов.

Уверенную победу одержал Павел Кордияка из Львова, который набрал максимальное количество баллов – 18.

Турнирная таблица после первого упражнения / Скриншот с видео

Второе упражнение – кантование покрышки

Правила. Атлеты должны кантовать покрышку весом 320 килограммов на 7 раз за 1 минуту. Однако сделать это надо как можно быстрее.

В результате, Павел Кордияка в общем зачете в дальнейшем держался на первой позиции. Он на 5 баллов опережал Дениса Бережника из города Хуст. За бронзу боролись сразу 3 участника – Богдан Ксенчук, Роман Сирманов и Владимир Климко.



Павел Кордияка лидирует в кантовке покрышки / Скриншот с видео

Третье упражнение – дамбл

Правила. Участникам необходимо поднять гантель весом 85 килограммов за 1 минуту как можно больше раз одной рукой.

В турнирной таблице Павел Кордияка уверенно держался первого места, а вот Богдан Копыл с 7 места поднялся на 4.

Выполнение упражнения дамбл / Скриншот с видео

Кто лидировал в других упражнениях и как закончились соревнования – смотрите в программе.