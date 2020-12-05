Богатирі. Стронгмен-шоу: 5 надлюдських випробувань у боротьбі за Кубок України
У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 5 грудня – в Києві на НСК "Україна" відбулись змагання на Кубок України зі стронгмену. 18 атлетів зі всієї країни позмагались у 5 богатирських вправах.
Як все відбулося та через які випробування пройшли учасники – читайте на 24 каналі.
Перша вправа – естафета
Впевнену перемогу здобув Павло Кордіяка зі Львова, який набрав максимальну кількість балів – 18.
Турнірна таблиця після першої вправи / Скриншот з відео
Друга вправа – кантування покришки
В результаті, Павло Кордіяка в загальному заліку надалі тримався першої позиції. Він на 5 балів випереджав Дениса Бережника з міста Хуст. За бронзу боролись одразу 3 учасники – Богдан Ксенчук, Роман Сірманов та Володимир Климко.
Павло Кордіяка лідирує в кантуванні покришки / Скриншот з відео
Третя вправа – дамбл
У турнірній таблиці Павло Кордіяка впевнено тримався першого місця, а от Богдан Копил з 7 місця підійнявся на 4.
Виконання вправи дамбл / Скриншот з відео
Хто лідирував в інших вправах та як закінчились змагання – дивіться у програмі.
Джерело: 24 канал
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