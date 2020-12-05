У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 5 грудня – в Києві на НСК "Україна" відбулись змагання на Кубок України зі стронгмену. 18 атлетів зі всієї країни позмагались у 5 богатирських вправах.

Як все відбулося та через які випробування пройшли учасники – читайте на 24 каналі.

Перша вправа – естафета

Правила. Учасникам треба пронести мішок вагою 100 кілограмів на 10 метрів. Одразу після цього підняти лог-ліфт вагою 120 кілограмів на 2 рази і закінчити естафету дистанцією 10 метрів ще раз пронісши мішок вагою 100 кілограмів.

Впевнену перемогу здобув Павло Кордіяка зі Львова, який набрав максимальну кількість балів – 18.



Турнірна таблиця після першої вправи / Скриншот з відео

Друга вправа – кантування покришки

Правила. Атлети мають кантувати покришку вагою 320 кілограмів на 7 разів за 1 хвилину. Однак зробити це треба якомога швидше.

В результаті, Павло Кордіяка в загальному заліку надалі тримався першої позиції. Він на 5 балів випереджав Дениса Бережника з міста Хуст. За бронзу боролись одразу 3 учасники – Богдан Ксенчук, Роман Сірманов та Володимир Климко.



Павло Кордіяка лідирує в кантуванні покришки / Скриншот з відео

Третя вправа – дамбл

Правила. Учасникам необхідно підняти гантелю вагою 85 кілограмів за 1 хвилину якомога більше разів однією рукою.

У турнірній таблиці Павло Кордіяка впевнено тримався першого місця, а от Богдан Копил з 7 місця підійнявся на 4.



Виконання вправи дамбл / Скриншот з відео

Хто лідирував в інших вправах та як закінчились змагання – дивіться у програмі.