Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки первого предварительного этапа

Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины. На этой стадии сыграют десять команд.

На первом предварительном этапе розыгрыша Кубка Украины примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги в соответствии с рейтингом за прошлый сезон.

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Их разбили на две группы по географическому принципу, чтобы командам не пришлось далеко ехать на выездной матч.

Результаты жеребьевки

Карпаты (Львов) – АФСК Киев

Феникс (Пидмонастыр, Львовская обл.) – Мункач (Мукачево)

Левый Берег (Киев) – Полтава

Скорук (Томаковка, Днепропетровская обл.) – Тростянец (Сумская обл.)

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – Любомир (Ставище, Киевская обл.).

Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата). Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап.

Во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа – 18 августа 2021 года.