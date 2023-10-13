Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/4 финала

В пятницу, 13 октября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Церемония прошла в конференц-зале Epet Arena в Праге.

В церемонии жеребьевки приняли участие футболисты сборной Украины Руслан Малиновский и Александр Зинченко. На этой стадии только одна команда представляет Первую лигу, а семь – Украинскую Премьер-лигу, сообщает 24 Канал.

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Нынешний розыгрыш Кубка Украины уже подарил несколько сенсационных результатов. На стадии 1/8 финала остановили выступления в турнире киевское Динамо, Днепр-1, Кривбасс. Так что стоит ожидать новых неожиданностей от участников Кубка.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Виктория Сумы – Шахтер Донецк

Оболонь Киев – Ворскла Полтава

Черноморец Одесса – Заря Луганск

Полесье Житомир – Александрия

Четвертьфинальные пары Кубка Украины / УАФ

Базовый день четвертьфинальных поединков – 1 ноября.

. Четыре победителя четвертьфиналов станут участниками 1/2 финала. Базовый день матчей – 3 апреля 2024 года. Обладатель Кубка Украины определится 15 мая 2024 года.