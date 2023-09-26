В Ровно на стадионе "Авангард" в 17.00 на газоне появятся коллективы, которые готовы серьезно включиться в борьбу за национальный титул, а именно Верес и Шахтер. Победитель матча на бумаге уже нарисован, но вот на деле все может быть иначе. 24 Канал.

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Явный аутсайдер против непревзойденного фаворита

Донецкий коллектив, участвующий сразу в трех разных турнирах (чемпионат, Кубок и Лига чемпионов), попытается по максимуму себя проявить на каждой из арен. "Горняки" не лучше стартовали на европейской арене, но вот в украинском первенстве занимают первую строчку, хотя практически каждый коллектив из высшего дивизиона готов навязать борьбу действующему чемпиону. В частности, "кроты" в своей крайней встрече сыграли в ничью с одной из сенсаций этого сезона львовским Движением (1:1), что могло стать для Шахтер звоночком в преддверии игры с еще одним западноукраинским клубом

Вересу, в свою очередь, будет чрезвычайно сложно разделиться сразу на два соревнования, поскольку ровенский клуб является одним из главных аутсайдеров чемпионата. "Народный" клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице, поэтому Вересу стоит отдать все свои силы, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе Украины, в частности, в последнем матче "волки" сыграли в безголевую, а вот боевую ничью с Оболонью (0:0), которая также питает надежды на следующий сезон играть в элите. С другой стороны, ровенский клуб может совершить настоящую сенсацию, засветившись в рамках национального Кубка, который может открыть второе дыхание у команды.

Кстати говоря. Предстоящий кубковый поединок станет 11-м в истории между Вересом и Шахтером. "Горняки" 9 раз преодолевали ровенский коллектив, которому всего лишь раз удалось вырвать ничью в матчах с явным фаворитом.

Онлайн-трансляция матча Верес – Шахтер можно просмотреть по ссылке.