Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала – видео

27 октября 2021 , 21:50
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Источник:

24 канал

Матчи стадии 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/2022 начались 26 октября и продлятся до 28-го. Результаты всех матчей и видео голов в материале Спорт 24.

Металлист 1925 – Александрия 2:5

Голы: Криськив, 62, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

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Металлист 1925 – Александрия видеообзор

Верес – Ворскла 1:3

Гол: Сергийчук, 90+3 (п) – Кане, 21, Пешич, 66, Яворский, 83
Удаление: Дахновский, 71 (Верес)

Верес – Ворскла видеообзор

Мариуполь – Динамо 1:2

Голи: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 33

Мариуполь – Динамо видеообзор

Черноморец – Шахтер 0:3

Голы: Фернандо, 64, Маркос Антонио, 72, Дентиньо, 81

Черноморец – Шахтер видеообзор

 

Автор: Михайло Гема