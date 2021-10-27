Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала – видео
27 октября 2021 , 21:50Читати новину українською
Источник:24 канал
Матчи стадии 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/2022 начались 26 октября и продлятся до 28-го. Результаты всех матчей и видео голов в материале Спорт 24.
Металлист 1925 – Александрия 2:5
Голы: Криськив, 62, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
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Металлист 1925 – Александрия видеообзор
Верес – Ворскла 1:3
Гол: Сергийчук, 90+3 (п) – Кане, 21, Пешич, 66, Яворский, 83
Удаление: Дахновский, 71 (Верес)
Верес – Ворскла видеообзор
Мариуполь – Динамо 1:2
Голи: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 33
Мариуполь – Динамо видеообзор
Черноморец – Шахтер 0:3
Голы: Фернандо, 64, Маркос Антонио, 72, Дентиньо, 81
Черноморец – Шахтер видеообзор