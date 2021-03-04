В четверг, 4 марта, начнется восьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Соревнования будут стартовать женской эстафетой.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на женскую эстафету. Украина будет бежать в том же составе, который получил "бронзу" на Чемпионате мира в Поклюке.

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По сравнению с главным стартом сезона в Поклюке только одно изменение сделал словацкий наставник. Первой в гонке стартует Дарья Блашко, а Анастасия Меркушина побежит третий этап и будет передавать эстафету стабильной финишерке нашей команды Елене Пидгрушной.

Вне заявки осталась олимпийская чемпионка в Сочи Валя Семеренко. Кроме эстафеты на этом этапе, девушки поборются за награды в спринте и преследовании.

Состав сборной Украины

7-1. Дарья Блашко

7-2. Юлия Джима

7-3. Анастасия Меркушина

7-4. Елена Пидгрушная

Начало гонки 4 марта в 17:05.



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