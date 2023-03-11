Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал две медали на Кубке мира в Баку

С 9 по 12 марта в столице Азербайджана Баку проходят соревнования третьего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Сразу две награды получил представитель сборной Украины Илья Ковтун.

В первый день финалов на Кубке мира по спортивной гимнастике Илья Ковтун дважды поднимался на пьедестал почета. Украинский спортсмен отличился в свободных упражнениях и на брусьях.

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Сначала воспитанник Ирины Надюк завоевал серебро в свободных упражнениях, где за свою комбинацию сложностью 6,1 получил оценку 13,933. Лучше нашего спортсмена с этим видом программы справился казах Милад Карими (14,200).

Свою следующую серебряную медаль Илья завоевал на коронных брусьях. За программу с коэффициентом сложности 6,6 Ковтун получил оценку 15,366, что оказалось всего на 0,034 балла меньше, чем у победителя Карлоса Юло из Филиппин.

Видео выступления Ильи Ковтуна

Кстати, украинский гимнаст получил уже третью подряд награду на брусьях в рамках Кубка мира-2023.

, что этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе Украина выиграла медальный зачет

. Илья Ковтун тогда завоевал "золото" в упражнениях на брусьях.