В среду, 8 марта, прошли масстарты на 20 километров среди женщин и мужчин. Копилка сборной Украины пополнилась двумя наградами: бронзовые медали на счету Павла Баля и Людмилы Ляшенко.

Читайте также В дальнейшем от оккупантов: Международный паралимпийский комитет исключил из своего состава Россию

Шквал медалей на Кубке мира

Всего в соревнованиях по парабиатлону и лыжным гонкам приняли участие 18 команд. Сборная Украины была представлена 12-ю параатлетами.

На финальном этапе Кубка мира украинцы выиграли 33 награды, 12 из которых были высшей пробы. Такое достижение позволило сборной Украины возглавить медальный зачет. Украинские спортсмены опередили сборную США, занявшую вторую строчку. На счету "сине-желтых" 12 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград.

Общий медальный зачет по парабиатлону и лыжным гонкам

Украина – 12+9+12 (33) США – 7+3+2 (12) Канада – 4+8+7 (19) Норвегия – 3+0+0 (3) Япония – 2+1+1 (4) Швеция – 2+1+0 (3) Италия – 2+0+0 (2) Германия – 1+6+3 (10) Франция – 1+2+2 (5) Казахстан – 0+1+1 (2) Южная Корея – 0+0+1 (1)

Самой титулованной спортсменкой стала Оксана Шишкова, выступавшая среди спортсменов с нарушением зрения. На счету украинки четыре "золота": три в парабиатлоне, а еще одна в лыжных гонках.

Все медалисты сборной Украины

Биатлон

" Золото": Тарас Радь (индивидуальная гонка + спринт + персьют, сидя), Богдана Конашук (индивидуальная гонка + персьют, стоя), Александр Казик (индивидуальная гонка + спринт + персьют, с нарушением зрения), Оксана Шишкова (индивидуальная гонка + спринт + персьют, с нарушением зрения);

Тарас Радь (индивидуальная гонка + спринт + персьют, сидя), Богдана Конашук (индивидуальная гонка + персьют, стоя), Александр Казик (индивидуальная гонка + спринт + персьют, с нарушением зрения), Оксана Шишкова (индивидуальная гонка + спринт + персьют, с нарушением зрения); "Серебро": Павел Баль (спринт, сидя), Григорий Волчинский (индивидуальная гонка, стоя), Ирина Буй (индивидуальная гонка, стоя), Богдана Конашук (спринт, стоя), Анатолий Ковалевский (индивидуальная гонка + персьют, с нарушением зрения), Ярослав Решетинский ( спринт, с нарушением зрения);

Павел Баль (спринт, сидя), Григорий Волчинский (индивидуальная гонка, стоя), Ирина Буй (индивидуальная гонка, стоя), Богдана Конашук (спринт, стоя), Анатолий Ковалевский (индивидуальная гонка + персьют, с нарушением зрения), Ярослав Решетинский ( спринт, с нарушением зрения); "Бронза": Василий Кравчук (индивидуальная гонка + спринт, сидя), Григорий Волчинский (спринт, стоя), Людмила Ляшенко (индивидуальная гонка + персьют, стоя), Ирина Буй (спринт, стоя), Ярослав Решетинский (индивидуальная гонка + персьют, с нарушением зрения) .

Лыжная гонка

"Золото": Оксана Шишкова (индивидуальная гонка вольным стилем, с нарушением зрения);

Оксана Шишкова (индивидуальная гонка вольным стилем, с нарушением зрения); "Серебро": Тарас Радь (спринт классическим стилем, сидя); Людмила Ляшенко (индивидуальная гонка свободным стилем, стоя);

Тарас Радь (спринт классическим стилем, сидя); Людмила Ляшенко (индивидуальная гонка свободным стилем, стоя); "Бронза": Тарас Радь (индивидуальная гонка свободным стилем, сидя), Павел Баль (масстарт свободным стилем, сидя), Людмила Ляшенко (масстарт свободным стилем, стоя), Александр Казик (индивидуальная гонка свободным стилем, с нарушением зрения).

Напомним, что сборная Украины стала лучшей командой чемпионата мира-2023 по парабиатлону. Наши спортсмены выиграли 15 наград.