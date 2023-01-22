Будет очень тяжело: состав Украины на эстафетные гонки Кубка мира по биатлону в Антхольце

В воскресенье, 22 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве состоятся две эстафеты в рамках 6-го Кубка мира по биатлону. Украина определилась с эстафетными четвёрками.

Первыми на старт выйдут девушки. Забойницей сборной Украины будет Анна Кривонос. Также в эстафетную четверку попали две олимпийские чемпионки – Юлия Джима и Елена Белосюк. Финишеркой станет Анастасия Меркушина.

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Состав Украины на женскую эстафету

11-1. Анна Кривонос

11-2. Юлия Джима

11-3. Елена Белосюк

11-4. Анастасия Меркушина

Начало женской эстафеты в Антхольце-Антерсельве в 12:45 (по киевскому времени).

Далее поклонники биатлона увидят эстафетную борьбу среди мужчин. Лидер сборной Артем Прима, в отсутствие капитана Дмитрия Пидручного, начнет гонку для Украины.

Завершать эстафету будет Антон Дудченко.

Состав сборной Украины на мужскую эстафету

9-1. Артем Прима

9-2. Денис Насико

9-3. Богдан Цымбал

9-4. Антон Дудченко

Мужчины выйдут на старт эстафетной гонки в 15:30 (по Киеву).

Эти две эстафеты поставят точку на шестом этапе Кубка мира-2022/2023 по биатлону в Антхольце-Антерсельве. Это будет последний этап Кубка мира перед чемпионатом Европы, который продлится с 25 по 29 января в швейцарском Ленцерхайде.