С Джимой и Пидручным: состав сборных Украины на эстафеты Кубка мира по биатлону в Антхольце
Источник:IBU
В субботу, 20 января, в итальянском Антхольце пройдут две эстафетные гонки: одиночная и классическая смешанные. В стартлисте нашей команды произошли значительные изменения.
В итальянском Антхольце идет шестой этап Кубка мира по биатлону. В субботу соревнования продолжатся одиночной и классической смешанными эстафетами.
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Неожиданный состав сборной Украины
Тренеры сборной Украины определились с участниками эстафет. Одиночную смешанную эстафету будут бежать Артем Тищенко и Кристина Дмитренко. По сравнению с предыдущей одиночной эстафетой, которая состоялась в рамках первого этапа, в дуэте только одно изменение: Дмитренко заменила Анастасию Меркушину.
А вот квартет "сине-желтых" на классическую смешанную эстафету будет отличаться на сто процентов: Артема Приму, Антона Дудченко, Ирину Петренко и Кристину Дмитренко в Антхольце заменили Денис Насыко, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.
Кстати, участие Джимы в эстафете была под вопросом. Главный тренер сборной Украины Николай Зоц сначала не планировал ее включать в стартовый лист.
Состав сборной Украины
- Одиночная смешанная эстафета: Кристина Дмитренко, Артем Тищенко
- Классическая смешанная эстафета: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насико, Дмитрий Пидручный