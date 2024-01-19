С Джимой и Пидручным: состав сборных Украины на эстафеты Кубка мира по биатлону в Антхольце

В субботу, 20 января, в итальянском Антхольце пройдут две эстафетные гонки: одиночная и классическая смешанные. В стартлисте нашей команды произошли значительные изменения.

В итальянском Антхольце идет шестой этап Кубка мира по биатлону. В субботу соревнования продолжатся одиночной и классической смешанными эстафетами.

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Неожиданный состав сборной Украины

Тренеры сборной Украины определились с участниками эстафет. Одиночную смешанную эстафету будут бежать Артем Тищенко и Кристина Дмитренко. По сравнению с предыдущей одиночной эстафетой, которая состоялась в рамках первого этапа, в дуэте только одно изменение: Дмитренко заменила Анастасию Меркушину.

А вот квартет "сине-желтых" на классическую смешанную эстафету будет отличаться на сто процентов: Артема Приму, Антона Дудченко, Ирину Петренко и Кристину Дмитренко в Антхольце заменили Денис Насыко, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

Кстати, участие Джимы в эстафете была под вопросом. Главный тренер сборной Украины Николай Зоц сначала не планировал ее включать в стартовый лист.

Состав сборной Украины

Одиночная смешанная эстафета: Кристина Дмитренко, Артем Тищенко

Классическая смешанная эстафета: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насико, Дмитрий Пидручный

Соревновательный день в Антгольце начнет одиночная смешанная эстафета. Старт гонки запланирован на 13:55. Смешанная эстафета начнется в 15.45 по киевскому времени.