В італійському Антгольці триває шостий етап Кубка світу з біатлону. У суботу змагання продовжаться одиночною та класичною змішаними естафетами.

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Несподіваний склад збірної України

Тренери збірної України визначилися з учасниками естафет. Одиночну змішану естафету бігтимуть Артем Тищенко та Христина Дмитренко. У порівнянні з попередньою одиночною естафетою, яка відбулася в рамках першого етапу, в дуеті лише одна зміна: Дмитренко замінила Анастасію Меркушину.

А от квартет "синьо-жовтих" на класичну змішану естафету буде відрізнятися на сто відсотків: Артема Приму, Антона Дудченка, Ірину Петренко і Христину Дмитренко в Антгольці замінили Денис Насико, Дмитро Підручний, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.

До речі, участь Джими в естафеті була під питанням. Головний тренер збірної України Микола Зоц спочатку не планував її включати до стартового листа.

Склад збірної України

Одиночна змішана естафета: Христина Дмитренко, Артем Тищенко

Класична змішана естафета: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Денис Насико, Дмитро Підручний

Важливо! Змагальний день в Антгольці розпочне одиночна змішана естафета. Старт гонки заплановано на 13:55. Змішана естафета розпочнеться о 15:45 за київським часом.